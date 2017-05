Bonn (ots) -



Die Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" geht bei der beruflichen Integration von Flüchtlingen einen Schritt weiter: Zwei Willkommenslotsen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei der Besetzung von offenen Ausbildungs-, Praktika- und Arbeitsstellen mit Flüchtlingen. Help-Kuratoriumsmitglied Ashok Sridharan, Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, begrüßt das neue Help-Projekt sehr: "Wir freuen uns, dass Unternehmen aus Bonn mit den Help-Willkommenslotsen einen weiteren kompetenten Ansprechpartner bei der Fachkräftesuche haben. Help bringt dazu Erfahrungen aus der beruflichen Integration von Flüchtlingen in Bonn mit und kennt daher bereits die Belange aller Beteiligten. Das ist ein idealer Start für das neue Projekt."



Für Unternehmen ist es attraktiv, geflüchteten Menschen den beruflichen Einstieg zu ebnen: Man sichert sich den Fachkräftenachwuchs, gewinnt motivierte Mitarbeiter, die oft bereits durch ihre Fluchtvergangenheit eine enorme Willensstärke bewiesen haben, und fördert die kulturelle Vielfalt im Unternehmen, die sich auch positiv auf das Image auswirkt. "So hoffen wir, dem Fachkräftemangel, den vor allem kleinere und mittlere Unternehmen bereits spüren, entgegenzuwirken und diese so fit für die Zukunft zu machen", sagt Mohamed Ismaili, Willkommenslotse bei Help. In einer Pilotphase 2016 hat Help bereits Flüchtlinge bei der beruflichen Integration unterstützt. "Das sehen wir als klaren Vorteil: Wir kennen die Herausforderungen und wissen, was die geflüchteten Menschen mitbringen, was Unternehmen benötigen und wie wir beide Seiten erfolgsversprechend zusammenbringen können", so Ismaili weiter.



Die Willkommenslotsen unterstützen Unternehmen als zentrale Stelle bei allen Fragen rund um die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung, Praktikum oder Beschäftigung. Gefördert wird das Programm durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).



