Beim Kabelspezialisten Leoni traute man gestern seinen Augen nicht. Zuerst in Bezug auf die am Morgen präsentierte Quartalsbilanz, danach in Bezug auf den Kurssprung, den die Aktie daraufhin aufs Parkett legte. Dabei ist Leoni zwar auch ein Zulieferer der Automobilindustrie wie die heute ebenfalls analysierte ElringKlinger-Aktie, die gestern kräftig Federn ließ.

Den vollständigen Artikel lesen ...