FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen auf 160,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,43 Prozent. Auch in vielen andern europäischen Ländern erhöhten sich die Kapitalmarktzinsen.

Händler begründeten den schwachen Handelsstart vor allem mit der guten Börsenstimmung in Asien und der freundlich erwarteten Eröffnung in Europa. Im Tagesverlauf stehen im Euroraum nur wenige Konjunkturdaten an. Ein Auge dürften Anleger auf neue Wirtschaftsprognosen der Europäischen Kommission werfen, die diese im Laufe des Vormittags veröffentlichen wird. Am Nachmittag werden in den USA einige Konjunkturdaten veröffentlicht, allerdings aus der "zweiten Reihe" mit geringerer Marktrelevanz./bgf/jsl/stb

ISIN DE0009652644

AXC0124 2017-05-11/09:06