MADRID (Dow Jones)--Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat im ersten Quartal 2017 den Gewinn dank positiver Währungseffekte kräftig gesteigert. Das Nettoergebnis kletterte zum 42 Prozent auf 779 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 4,02 Milliarden nach 3,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz erhöhte die Telefonica SA um 5 Prozent auf 13,13 Milliarden Euro.

Rückenwind erhielten die Spanier von der Währungsseite: Das erste Mal seit zwei Jahren hätten sich Wechselkursveränderungen in Lateinamerika positiv ausgewirkt, hieß es. Telefonica wurde in den vergangenen Jahren teils massiv von der deutlichen Abwertung von Währungen in Lateinamerika belastet.

