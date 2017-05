(In der um 8:21 Uhr veröffentlichten Meldung "Lanxess beruft Chemtura-Finanzvorstand Forsyth in den Vorstand" muss es im zweiten Satz des ersten Absatzes richtig heißen, dass Lanxess im MDAX (NICHT DAX) notiert ist. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Lanxess beruft Chemtura-Finanzvorstand Forsyth in den Vorstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Lanxess beruft den Finanzvorstand des übernommenen US-Wettbewerbers Chemtura, Stephen C. Forsyth, in den Vorstand. Ab dem 1. Juni werde der Brite als Chief Integration Officer die Eingliederung der Geschäfte von Chemtura in den MDAX-Konzern verantworten, teilte die Lanxess AG mit. Der Vorstand wird damit erweitert, die neu geschaffene Position ist auf ein Jahr befristet.

Chemtura wurde im April 2017 von Lanxess übernommen. Mit einem Unternehmenswert von insgesamt 2,4 Milliarden Euro war dies die bislang größte Akquisition in der Geschichte von Lanxess. Mit dem Zukauf baut der Konzern sein Additiv-Portfolio deutlich aus und wird in diesem Wachstumsfeld zu einem der führenden Akteure weltweit.

Forsyth verfüge über mehr als 35 Jahre Führungserfahrung in der Chemieindustrie. Seit 2007 fungierte er als Executive Vice President und Chief Financial Officer von Chemtura. Zuvor war er 27 Jahre in verschiedenen Positionen für das Werkstoff-Unternehmen Hexcel tätig gewesen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.