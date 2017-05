Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,45 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen mehr oder weniger getroffen, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani am Donnerstag in einer schnellen Reaktion. Er hob ein herausragendes US-Geschäft sowie eine stabile Entwicklung am deutschen Heimatmarkt hervor. Europaweit befinde sich der Telekomkonzern in einem "Erholungsmodus"./tih/zb

