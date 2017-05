Der bayerische Automobilkonzern BMW (ISIN: DE0005190003) lädt seine Aktionäre am Donnerstag zur Hauptversammlung in die Olympiahalle nach München. BMW will seinen Aktionären für das Jahr 2016 eine Rekorddividende in Höhe von 3,50 Euro je Stammaktie ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 3,20 Euro ausgeschüttet. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 90,68 Euro liegt die Dividendenrendite derzeit bei 3,86 Prozent. Die Ausschüttungsquote ...

