Woher kommst du? Wohin gehst du, Mensch?



Schmiding/Krenglbach (OÖ) (ots) - Die österreichweit bedeutendste Museumseröffnung des Jahres 2017 findet heute in der Gemeinde Krenglbach statt. Das neue Evolutionsmuseum in der Ortschaft Schmiding macht die Entwicklung der Menschen und ihrer Kulturen für Groß und Klein erlebbar. Das Projekt erzählt die spannende Geschichte des menschlichen Individuums anhand von rd. 1000 Ausstellungsstücken.



Die Präsentation beginnt bei den sogenannten Hominiden in der afrikanischen Savanne und endet in der Darstellung der künstlichen Intelligenz. Humanoide Roboter sind in die Ausstellung mit eingebaut.



Die Gestalter realisierten das Thema auf populärwissenschaftliche Weise. Die Evolution wird seh- und greifbar gemacht. Die Grassavannen, Gebirgszüge, Steppen, Tierwelt, Kunst, Religion und Riten werden auf wunderbare Weise zum Leben erweckt.



Ein Schwerpunkt ist den indigenen Völkern von Afrika und Südamerika gewidmet. In einer kleinen Schatzkammer zeigt das Evolutionsmuseum Goldschmuck der Akan und Aschanti aus Ghana. Dem schwarzen Kontinent widmet das Museum auch andere Kostbarkeiten wie eine Sammlung von Bronzen der Benin und 2000 Jahre alte Terrakotten der Nok.



Eine weitere Attraktion ist der im Originalzustand erhaltene Holztempel aus Java. Die kunstvoll geschnitzte Ornamentik des buddhistischen Heiligtums weiß zu begeistern.



Mit großem Aufwand fertigten die Museumsmacher eine Nachbildung der Höhlenmalereien von Chauvet an.



Am Ende der Ausstellung wagen die Museumsgestalter rund um Betreiber Dr. Wolfgang Artmann einen Ausblick in die Zukunft. Die Ausstellung widmet sich dem Thema künstliche Intelligenz und der Frage, wohin wir gehen. Mit einem menschlichen Gehirn im Zentrum einer überdimensionalen Glaspyramide beschließt das Evolutionsmuseum das Menschheitskapitel.



Feierliche Eröffnung Evolutionsmuseum Schmiding Datum: 11.5.2017, 15:00 - 18:00 Uhr Ort: Treffpunkt Haupteingang Museum/Aquazoo/Zoo Schmiding Schmidinger Straße 5, 4631 Krenglbach



