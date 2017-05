Der kanadische Juniorexplorer Far Resources Ltd. (CSE: FAT; Frankfurt: FOR; WKN: A2AH8W; ISIN: CA30734R1001) hatte bislang nur die Optionsrechte auf eine pegmatithaltige Lithiumliegenschaft in Manitoba, Kanada. Wie das Unternehmen am 9.Mai 2017 mitteilte, hat man sich jetzt mit den Verkäufern geeinigt, die bestehende Option gezogen, und besitzt fortan das hoffnungsvolle Gebiet zur Gänze im Eigentum. Als Zahlung wurden von Far Resources die Übergabe von 6 Mio. Aktien zu einem ermäßigten Kurs von CAD 0,10, sowie eine Barzahlung von CAD 100.000, fällig in 12 Monaten, ausverhandelt. Es war eine gute Endverhandlung, denn lt. ursprünglicher Vereinbarung wären Mehrzahlungen von CAD 200.000 vorgesehen gewesen. Bis dato hatte Far Resources...

