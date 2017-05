Zum ersten Mal seit Beginn der Mai-Rallye gelang dem deutschen Leitindex gestern intraday KEIN neues Rekordhoch. Die Kurse pendelten stattdessen in einer rund 60 Punkte breiten Range lustlos seitwärts. Am Ende reichte das für ein mageres Plus von 0,1% auf 12.757 Zähler - immerhin ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis.

