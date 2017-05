Die Preise für Öl steigen weiterhin leicht an. Die niedrigen Öl-Lagerbestände in den USA und die geringe Produktion verteuerten das Rohöl am Donnerstag: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 50,46 Dollar.

Die Ölpreise sind auch am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,46 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...