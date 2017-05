Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rosengren hält drei weitere Zinserhöhungen 2017 für angemessen

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, hält ungeachtet der etwas schwächeren US-Konjunkturdaten seit Beginn des Jahres an seiner Ansicht fest, dass die Fed die Zinsen im laufenden Jahr rascher erhöhen kann als viele seiner Notenbank-Kollegen dies erwarten. Er hält drei weitere Zinsanhebungen im weiteren Jahresverlauf für angemessen.

Trump und Lawrow senden Signale der Annäherung

Nach einem Treffen im Weißen Haus haben US-Präsident Donald Trump und der russische Außenminister Sergej Lawrow vorsichtige Signale der Annäherung ausgesendet. Die Begegnung sei "sehr, sehr gut verlaufen", sagte Trump am Mittwoch in Washington. Lawrow sagte, der US-Präsident sei an "pragmatischen Beziehungen" zum "gegenseitigen Nutzen" beider Länder interessiert.

Weißes Haus lehnt Sonderermittler zu Russland-Affäre ab

Nach der Entlassung von FBI-Chef James Comey lehnt das Weiße Haus die Einsetzung eines Sonderermittlers zur Russland-Affäre ab. "Wir denken nicht, dass dies notwendig ist", sagte Präsidentensprecherin Sarah Huckabee Sanders in Washington. Ein Sonderermittler, der möglichen illegalen Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam des heutigen Präsidenten Donald Trump und der russischen Regierung nachgeht, wird von den oppositionellen Demokraten gefordert.

Präsidenten Südkoreas und Chinas wollen atomwaffenfreie koreanische Halbinsel

Südkoreas neuer Staatschef Moon Jae In und der chinesische Präsident Xi Jinping haben sich für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel ausgesprochen. Moon und Xi stimmten darin überein, dass beide Länder dieses Ziel anstreben wollten, erklärte Moons Büro am Donnerstag nach einem ersten Telefongespräch der beiden Staatschefs.

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

DE/Großhandelspreise April +0,3% gg Vm

DE/Großhandelspreise April +4,7% gg Vj

GB/RICS-Hauspreisindex Apr +22 (März: +22)

GB/RICS-Hauspreisindex Apr PROGNOSE: +20

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 2,908 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,604 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 2,908 Bill JPY; -2,2% gg Vj

Malaysia Industrieproduktion März +4,6% (PROG: +4,3%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.