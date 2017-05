Productronic sprach mit Dr. Andreas Reinhardt, Leiter Forschung und Entwicklung bei Seho Systems, der die Veranstaltung ETFN moderierte. Nach einem Studium der Mechatronik an der Universität Erlangen-Nürnberg war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS), Bereich Elektronikproduktion und Gruppenleiter der Elektronikproduktion am Lehrstuhl. Seit 2014 ist er zudem Forschungsleiter bei Seho Systems.

Productronic Herr Dr. Reinhardt, das Anwenderforum ETFN fand nun zum sechsten Mal statt. Wie ist Ihr Fazit?

Dr. Reinhardt Das Anwenderforum ist alle zwei Jahre eine sehr offene Plattform für einen intensiven Austausch mit den Teilnehmern zu unterschiedlichsten aktuellen Themenstellungen. Die fast familiäre Atmosphäre bietet gute Gelegenheiten um neue Anforderungen zu erfassen sowie die aktuellsten Neuentwicklungen präsentieren und diskutieren zu können.

Productronic Die Veranstaltung hebt sich von den üblichen Technologietagen oder Messekonzepten ab, weil auf die vielfältigen Bedürfnisse der Anwender eingegangen wird. Wie haben Sie das Programm ausgerichtet und die Bedürfnisse erfragt?

Dr. Reinhardt Das Programm wird von allen Ausstellern gestaltet, sodass ein breites Themenspektrum rund um die Elektronikproduktion geboten wird. Gleichzeitig macht es dies auch schwierig ein festes Themenfeld festzulegen. Auch wenn es aus marketingtechnischen Gründen wünschenswert wäre, eine bestimmte Thematik - zum Beispiel Industrie 4.0 - zu bewerben, führt dies doch eher dazu, dass entweder der Oberbegriff nicht greifbar ist oder aktuelle Themenstellungen aus der gesamten Prozesskette in ein Korsett gezwängt werden, das dem Verständnis der Besucher nicht zuträglich ist. Auch Energieeffizienz ist beispielsweise eine wichtige Themenstellung für die Löttechnik, beim Schablonendruck gibt es aber wichtigere Aufgabenstellungen, die es zu lösen gibt. So ist der Slogan ‚Aus der Praxis - für die Praxis' nicht nur eine leere Phrase, sondern wird aktiv vor und während der Veranstaltung gelebt - was auch von den Besuchern eingefordert wird und noch zukünftig werden kann. Glücklicherweise arbeiten wir in einer Branche, in der mit den Kunden auf Augenhöhe kommuniziert werden kann, um ständig deren Bedürfnisse mit den eigenen Lösungsmöglichkeiten abgleichen zu können. Das Programm ...

