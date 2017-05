Am stärksten sind auf der PCIM 2017 die Produktgruppen Passive Bauelemente (36 Prozent der Aussteller), Leistungshalbleiter (34 Prozent) sowie Wärmebeherrschung und Netzteile / Stromversorgungen (jeweils 23 Prozent) vertreten. Erstmals ist die E-Mobilität mit einem eigenen Bereich in Halle 6 auf der Messe dabei. In diesem Vorbericht zur Messe zeigen wir eine Auswahl der Highlights, die Leistungselektronik-Hersteller, Distributoren und Dienstleister ihren Standbesuchern präsentieren.

Mehr als "cooles" SiC und GaN bei Infineon

Infineon stellt auf der PCIM 2017 unter anderem seine Cool-SiC- und Cool-GaN-Bauelemente vor. Der Cool-SiC-MOSFET für 1200 V bietet eine geringe Gateladung, niedrige Kapazitätslevel und weist nahezu keine Sperrverzögerungsverluste auf. Die MOSFETs mit 4 V Schwellspannung sind zu den in IGBTs typischerweise genutzten +15 V / -5 V-Spannungsleveln kompatibel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...