Mit der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal am Montag haben QSC-Anleger neuen Mut geschöpft. Der Aussicht auf den Turnaround rückt in greifbare Nähe. Kurz ausgedrückt: Trotz weniger Umsatz wirtschaftet QSC zunehmend profitabel. Das Wochenplus von rund 15,5 Prozent wird gestützt von massiver Kauflaune. Kein einziges Mal in den vergangenen zwölf Monaten griffen Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...