- Gesamtsieger Telekom überzeugt auch in der Teilkategorie Servicebedingungen - O2 bietet den günstigsten Tarif im Test - Regionaler DSL-Anbieter M-net bei Tarifbedingungen Spitze



CHECK24.de hat Doppel-Flatrate-Tarife (Internet und Telefon) von zehn DSL- und Kabelanbietern anhand der Kategorien Preis, Service- und Tarifbedingungen getestet: Die Telekom ist dabei der beste Internetanbieter im Test, knapp gefolgt von den Kabelanbietern Vodafone Kabel Deutschland und Unitymedia auf den Plätzen zwei und drei.1)



Sieger in der Teilkategorie Servicebedingungen ist die Telekom mit 46 von 50 möglichen Punkten, dicht dahinter 1&1 und Vodafone. Bei allen drei DSL-Anbietern finden Kunden im Online-Shop und Kundenportal alle Informationen auf einen Blick. Die Kundenhotlines sind durchgängig erreichbar und bei Telekom und Vodafone kostenlos.



O2 überzeugt in der Teilkategorie Preis mit voller Punktzahl. Verbraucher zahlten für die Doppelflatrate (Telefon und Internet) zum Testzeitpunkt effektiv nur 19,36 Euro monatlich.2) Das sind 46 Prozent weniger als beim teuersten Anbieter im Test. Im Schnitt der zehn getesteten Anbieter kostete eine Doppelflatrate effektiv 25,67 Euro im Monat.



Die besten Tarifbedingungen im Test bietet M-net mit 40 von 50 möglichen Punkten. Vor allem bei der großen Anzahl der verfügbaren Rufnummern, der kostenlos mitgelieferten Hardware und den niedrigen Telefonkosten ins Mobilfunknetz überzeugt der Münchener DSL-Anbieter.



1)Parameter der getesteten Tarife: Doppelflatrate (Telefon und Internet), mind. 50 MBit/s, günstigster Neukundentarif; untersuchte Anbieter (nach Alphabet): 1&1, easybell, EWE, M-net, o2, Tele Columbus, Telekom, Unitymedia, Vodafone, Vodafone Kabel Deutschland; ausführliche Methodik und Bewertungskriterien unter: http://ots.de/3AerO 2)Alle Preise sind Effektivpreise pro Monat = monatlicher Durchschnittspreis, berücksichtigt alle anfallenden Kosten und Vergünstigungen innerhalb der ersten 24 Monate



