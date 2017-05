Frankfurt - Die Tschechische Zentralbank hat sich Anfang April nach dreieinhalb Jahren von ihrer Wechselkursuntergrenze verabschiedet, so die Analysten der DekaBank.Die Aufgabe sei außerordentlich geordnet verlaufen, die Tschechische Krone (CZK) habe nur relativ leicht auf einen EUR/CZK-Kurs von 26,53 aufgewertet, bevor sie sich wieder Richtung 27,00 abgeschwächt habe. Es seien vor allem die Gewinnmitnahmen, die dem Aufwärtstrend in dem stark überkauften Markt schnell wieder ein Ende bereiten würden, sobald sich die Krone stärker zeige. Grund für die Kursänderung der CNB sei das Anziehen der Inflation gewesen, die bereits seit Anfang des Jahres über dem 2% Ziel der Bank liege und sich erst im Laufe des Jahres wieder von oben an den Zielwert annähern dürfte. Einen großen Einfluss auf die Inflation dürfte der freie Wechselkurs aufgrund der sehr begrenzten Bewegungen in der kurzen Frist nicht haben. Die Zentralbank habe zwar durchaus kurzfristig Fluktuationen in beide Richtungen erwartet, zeige sich von der sehr verhaltenen Reaktion aber dennoch ein bisschen enttäuscht, da sie im Trend mit einer Stärkung der Krone kalkuliert habe.

