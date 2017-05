Frankfurt - In den letzten vier Wochen kamen Staatsanleihen per Saldo unter Druck, berichten die Analysten der Helaba.Es gebe zwar immer wieder kleine Korrekturphasen - wie auch gestern - der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe aber in der Spitze knapp 400 Basispunkte abgegeben. Entsprechend sei die zehnjährige Bundrendite um annähernd 30 Stellen auf über 0,40% geklettert. Zu dieser Entwicklung habe die erhöhte Risikobereitschaft der Marktteilnehmer im Anschluss an die französischen Präsidentschaftswahlen beigetragen, denn die Inflationserwartungen seien im Trend zurückgekommen.

