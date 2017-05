Expertenmeinung

Asiatische Aktienmärkte hängen die Konkurrenz ab

Im ersten Quartal des laufenden Jahres haben die Aktienmärkte Asiens (ohne Japan) Anlegern die höchsten Erträge beschert. Laut Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management lag das Plus bei fast zwölf Prozent (in Euro). Der Index für die Gruppe der Schwellenländer, der MSCI Emerging Markets, kam immerhin noch auf knapp zehn Prozent.

Zum Vergleich: Mit europäischen Aktien konnte man in den ersten drei Monaten 2017 im Durchschnitt rund sechs Prozent gewinnen, mit Titeln des US-Index S&P500 4,6 Prozent und mit dem japanischen Topix noch 3,8 Prozent, die aber fast ausschließlich aus der Aufwertung des Yen resultierten.

