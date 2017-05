Es gibt kaum Zweifel, dass Amazon (WKN:906866) sowohl in den USA als auch im Rest der Welt die treibende Kraft des elektronischen Handels ist. Die Aktionäre haben sich sehr darüber gefreut, als sich die Aktie in den letzten fünf Jahren vervierfacht hat.



Die Investoren interessieren sich aber mehr für die Zukunft als die Vergangenheit, und das sollten sie auch. Diejenigen, die Anteile an dem Unternehmen haben, möchten wissen, ob die Aktie auch in Zukunft so weiter wachsen kann. Und mehrere bedeutende Trends deuten an, dass Amazon weiter wachsen wird.



Die Millennials ...

Den vollständigen Artikel lesen ...