Die Nordex-Aktie kracht heute massiv in den Keller und befindet sich damit als Schlusslicht im TecDax. Was ist passiert? Der Windkraftanlagen-Hersteller sieht sich zum Jahresauftakt im Plan zu seinen Jahreszielen - im ersten Quartal 2017 legte der Umsatz auf 648,4 von 637 Millionen zu, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag mit. Analysten hatten etwas mehr erwartet....

