Von Markus Fugmann

Als ich Anfang 20 war, infizierte mich ein Freund mit einem Virus: dem Börsenvirus. Wen dieser Virus einmal erwischt, der wird nie wieder davon vollständig geheilt, jedenfalls kenne ich niemanden, der sich mit den Finanzmärkten beschäftigt hat, der dann das Interesse für diese Materie vollständig aufgegeben hat. Eine solche Haß-Liebe findet man ganz selten in anderen Bereichen - mit dem Rauchen aufzuhören ist sicher einfacher als von den Märkten zu lassen.

Das liegt auch daran, dass an den Finanzmärkten die Zukunft ge- und verhandelt wird. Und der Mensch ist ein Zukunfts-Tier: animalisch, aber stets der Blick nach vorne gerichtet. Und eigentlich ist unser Gehirn für das Geschehen an den Finanzmärkten nicht wirklich geschaffen: der Mensch neigt zur Sicherung der Beute (streicht also Gewinne zu früh ein) und zur Hoffnung (lässt Verluste zu lange laufen). Und weil das so ist, hat der Mensch die Algos erfunden, die diese Schwäche nicht kennen.

Das Motto an den Finanzmärkten lautet: kaufe, wenn etwas teurer wird, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es dann noch teurer wird. Auf dem Gemüsemarkt wäre ein solches Verhalten in jeder Hinsicht kontraproduktiv und schädlich, an den Finanzmärkten macht es Sinn. Da wir Menschen sind, suchen wir ständig den Sinn in den Märkten, und tun uns sehr schwer damit, dass eben diese Märkte meist doch irgendwie sinnfrei sind - auch wegen der Dominanz der Algos.

Zurück zum Virus Börse: Mein Freund jedenfalls hatte damals einen Favoriten - Solarworld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...