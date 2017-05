Böblingen (ots) - Seit dem 1. Mai 2017 gibt es eine eigene Webpage www.axistorage.com für den Batteriespeicher AXIstorage. Die Webpage AXIstorage wurde eigens dafür entwickelt, Privat- und Endkunden über die vielfältigen Möglichkeiten des Batteriespeichers zu informieren. Es wird sehr informativ dargestellt, wie ein AXIstorage funktioniert und welche Voraussetzungen für die Installation und den Betrieb vorhanden sein müssen. Interessant sind vor allem 9 Kurzfilme, mit denen anschaulich und einfach alles rund um Batteriespeicher und den AXIstorage dargestellt wird. Weiterhin kann jeder über einen Konfigurator sehr einfach simulieren, wann sich ein AXIstorage lohnt. Hierzu muss der Interessent nur Postleitzahl, Stromverbrauch - alternativ Anzahl der Personen im Eigenheim, sowie die Größe der bereits existierenden Solaranlage eingeben. Als Ergebnis zeigt der Konfigurator an, wie hoch der Eigenverbrauch und die Autarkie ohne und mit AXIstorage sind. Sofern noch keine Solaranlage vorhanden ist, wird dem Interessen die Mindestgröße einer Anlage angezeigt, damit ein AXIstorage betrieben werden kann.



Allgemeine Daten AXIstorage



Der speziell für die Photovoltaik entwickelte Batteriespeicher hat eine Speicherkapazität von 6,8 bzw. 8,5 kWh und ist flexibel erweiterbar bis maximal 102 kWh. Durch die kompakte Bauweise können bis zu drei Speicher übereinandergestapelt werden. Der Speicher ist dadurch flexibel einsetzbar sowohl im Eigenheim als auch für Gewerbezwecke.



Der AXIstorage zeichnet sich vor allem durch sein patentiertes Sicherheitskonzept und seiner hohen Zyklenfestigkeit von 6.600 Zyklen aus. Das integrierte Batterie-Management-System gewährleistet den optimalen Betriebszustand des Speichers und sichert dadurch eine maximale Lebensdauer von 20 Jahren. Der in Deutschland hergestellte AXIstorage ist mit allen Sunny Island Ladereglern der Firma SMA sowie den Ladereglern Multi und Quattro der Firma Victron weltweit einsetzbar.



Über AXITEC Energy



Seit Jahren gehört AXITEC zu den qualitativ besten Marken für Solarmodule und Batteriespeicher. Das Engineering am Hauptsitz in Böblingen (Deutschland) steuert die weltweiten Produktionskapazitäten von über 300 MWp. Die Kernkompetenz umfasst die komplette Prozesskette Solarmodul bzw. Batteriespeicher von Entwicklung, Herstellung, Qualitätssicherung bis Vertrieb und Service.



OTS: AXITEC Energy GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/109253 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_109253.rss2



Pressekontakt: AXITEC Energy GmbH & Co. KG Otto-Lilienthal-Str. 5 71034 Böblingen, Deutschland Email: axistorage@axitecsolar.com Tel.: +49 (0) 7031 / 6288-5186