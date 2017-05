Der Versuch von VW, sich nach dem Dieselskandal von innen zu reformieren, kann nicht gelingen. Der Konzern muss dringend nachholen, was er 2015 versäumt hat - und das mit neuem Führungspersonal von außen.

Nun also doch: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen Matthias Müller. Bislang war der Manager, der wenige Tage nach dem Ausbruch des Dieselskandals zum VW-Chef aufgestiegen war, bei den Ermittlungen außen vor. Die Nachricht des Konzerns war klar: Müller ist nicht vorbelastet, als Chef des Autobauers Porsche hatte er nichts mit den millionenfachen Abgas-Manipulationen zu tun - schließlich fanden die vor allem bei VW und Audi statt.

Wie es jetzt scheint: ein Trugschluss.

Die Ermittlungen gegen Müller richten sich allerdings nicht gegen ihn in seiner Funktion als VW-Chef. Für Wolfsburg ist ohnehin die Staatsanwaltschaft Braunschweig zuständig. Und die ermittelt bereits gegen die damaligen VW-Verantwortlichen - unter anderem den früheren VW-Chef Martin Winterkorn, den VW-Markenchef Herbert Diess und den damaligen Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch, der heute Aufsichtsratsvorsitzender ist.

Die Stuttgarter Staatsanwälte dagegen ermitteln gegen den Vorstand der Porsche SE aus dem Jahr 2015 - also jener Holding, in der die Familien Porsche und Piëch ihre Anteile an Volkswagen bündeln. Mit 52,2 Prozent hat die Holding das Sagen bei VW. In dem Vorstand saßen zum Ausbruch der Dieselkrise VW-Finanzchef Pötsch, VW-Chef Martin Winterkorn, Porsche-Manager Philipp von Hagen (gegen den nach Informationen der WirtschaftsWoche nicht ermittelt wird) und eben Porsche-Chef Matthias Müller.

Der Verdacht ist allerdings derselbe wie in Braunschweig: Marktmanipulation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...