MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Elektrokonzern Siemens treibt seine Neuausrichtung mit einem weiterem Arbeitsplatzabbau voran. Deutschlandweit sollen in den kommenden Jahren insgesamt rund 2700 Jobs gestrichen, ver- oder ausgelagert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit./csc/DP/stb

ISIN DE0007236101

AXC0145 2017-05-11/10:08