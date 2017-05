Die führende Sonderinvestitions- und Beratungsgruppe "UFP" (United First Partners) freut sich die strategische Partnerschaft mit der Derivaten- und Maklergruppe strukturierter Produkte "Mariana", die durch die Finanzbehörde FCA reguliert wird und ihren Firmensitz in London unterhält, bekanntzugeben. Der Zusammenschluss von UFP und Mariana schafft eine mittelgroße Finanzdienstleistungsgruppe mit einem ausgezeichneten Ruf im Aktien- und Derivatenbereich. Infolgedessen wurde das von Mariana regulierte Unternehmen zur Mariana UFP GmbH (floating rate note, FRN 551170) umbenannt und beaufsichtigt mehr als 70 Fachleute in London. Dieses Unternehmen deckt ein breites Spektrum an Mehrwertfinanzprodukten und -dienstleistungen ab.

Diese strategische Partnerschaft ergänzt die gegenwärtigen Aktienangebote in Europa, da Mariana in erster Linie ein Derivaten- und Maklerunternehmen strukturierter Produkte ist, durch seinen ausgezeichneten Ruf unter seinesgleichen. UFP und Mariana erwarten erhebliche Synergien in Geschäftsbereichen in Bezug auf die regulatorischen Herausforderungen für die kommenden Jahre.

UFP und Mariana haben ihre Einrichtungen ausgebaut und nehmen eine Clearing-Vereinbarung auf. Dies gibt Mariana UFP die Mittel, um auf höchstem Niveau konkurrieren zu können.

In den USA wird die UFP GmbH (reguliert durch die Börsenaufsichtsbehörde SEC und Mitglied der Regulierungsbehörde im Finanzsektor FINRA sowie der Gesellschaft für Anlegerschutz SIPC) weiterhin als eigenständiges Unternehmen tätig sein, obwohl UFP und Mariana planen, den bestehenden Tätigkeitsbereich in der Region, insbesondere im Derivatesegment, deutlich zu erweitern.

Der Mitbegründer der UFP, Herr Michael Hadjedj, kommentierte hierzu: "Wir freuen uns sehr die strategische Partnerschaft mit Mariana gebildet zu haben. Wir glauben, dass unsere Branche Konsolidierung braucht und Mariana UFP möchte hierbei das Herzstück bilden. Das starke Forschungsnischenangebot von UFP kombiniert mit der Cross-Asset-Abwicklungsplattform von Mariana sowie große Marktanteile im Derivatenbereich bilden eine leistungsstarke Kombination, um Chancen in unserer Branche zu ergreifen."

Der Mitbegründer und CEO von Mariana, Herr Daniel Hawkins, fügte hinzu: "Wir sind hocherfreut uns mit der UFP zusammenzuschließen, was Mariana Zugang zu einem starken Forschungsfranchise zur Ergänzung unserer bestehenden Makroökonomie- und Derivatenstrategieangeboten verschafft. Wir arbeiten derzeit an der Schaffung von Synergien in Geschäftsbereichen des Konzerns und am Aufbau der UFP-Präsenz in den USA. Weiterhin bereiten wir aktiv den Übergang zur MIFID II in Europa vor und sehen uns mit unserer erweiterten Gruppe gut aufgestellt."

Über United First Partners

Das Unternehmen UFP (United First Partners) ist eine weltweit führende Sonderinvestitions- und Beratungsgruppe, welche seinen Firmen- und Privatkunden ein breit angelegtes Angebot an Geschäftsbank- und Anlagenberatungsdienstleistungen bietet. Diese Dienstleistungen reichen vom Verkauf und Kauf strategischer Vermögenswerte zur Unternehmensfinanzierung über Schulden- und Eigenkapitalmärkte bis hin zum Vermögensmanagement.

Unsere Strategie und Kernwerte haben es uns ermöglicht, einen großen Kundenstamm aufzubauen, darunter führende Risikofonds, Private-Equity-Fonds, Long-Only-Fonds, Unternehmen, Staatsfonds und Family Offices. Unsere Errungenschaften und Unabhängigkeit sowie unser einzigartiges Geschäftsmodell und hervorragender Ruf machen uns zu einem attraktiven und zuverlässigen Partner für Geschäftskollegen und talentierte Fachkräfte.

In den letzten 6 Jahren wurde das Unternehmen UFP als die Nummer 1 im Bereich der unabhängigen gesamteuropäischen Sondersituationsforschung durch die führende Branchenstudie Extel anerkannt.

Für weitere Details, besuchen Sie www.utdfirst.com

Über Mariana Capital

Mariana Capital Markets ist ein breit gefächerter sowie unabhängiger Finanzdienstleistungsvermittler, der maßgeschneiderte Beratungs- und Strategiedienstleistungen anbietet. Die Firma wurde im Jahr 2009 gegründet, um innovative, leistungsstarke Anlagelösungen zu schaffen und zu vertreiben. Diese bietet unseren Kunden den bestmöglichen Service.

Von unserem Hauptsitz in London aus bieten wir weltweite Finanzlösungen, die von Marktstrategie- und Steuerberatung bis hin zu strukturierten Produkten und Vermögensplanungslösungen reichen.

Diese Dienstleistungen ergänzen unseren Status als ein marktführender Umsetzungsanlaufpunkt für das Aktiengeschäft, Equity-Futures und Optionen, Güter sowie festverzinsliche Produkte.

Für weitere Details, besuchen Sie www.marianainvestments.com

