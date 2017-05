Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx (ISIN: DE000TLX1005) will die Dividende um vier Prozent auf 1,35 Euro anheben. Über den Dividendenvorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der diesjährigen Hauptversammlung am Donnerstag in Hannover ab. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 34,83 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,87 Prozent. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...