EUR/USD - Fehlausbruch - zurück in die Bärenflagge - Der Paarung gelang es nicht, den bullischen Ausbruch in Richtung 1,1050 fortzusetzen. Im Gegenteil - das Paar fällt in die Bärenflagge zurück und das Ganze muss als Fehlausbruch gewertet werden. Aktuell nähert sich die Devisenpaarung nach mehr als 170 Pip-Abwärtsbewegung einem dreifachen Unterstützungscluster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...