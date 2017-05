Die heute vorgelegten Zahlen sind durchaus im Rahmen der Erwartungen, doch der Ausblick und die Senkung der Prognose für den TV-Werbemarkt wird von den Anlegern negativ aufgenommen. So verliert der DAX-Titel rund 4% und setzt sich an das Ende der DAX-Liste. Mit einem GAP nach unten startet der Wert in den Handel. Der langfristige Abwärtstrendkanal kann so nicht nachhaltig verlassen werden. Im negativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...