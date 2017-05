TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich die Stimmung am Donnerstag etwas weiter aufgehellt. Nachdem sich tags zuvor bereits die Börsen in Japan und Hongkong freundlich präsentiert hatten, ging es nun auch an den festlandchinesischen Handelsplätzen in der Summe nach oben. In der Region stach diesmal die neuseeländische Börse in der Hauptstadt Wellington mit einem Plus von knapp 1 Prozent besonders positiv hervor.

Rohstoffwerte profitierten asienweit von den gestiegenen Ölpreisen, zudem kamen positive Konjunkturdaten aus den USA bei vielen Anlegern gut an. Kursverluste gab es im chinesischen Shenzhen. Der asiatische Sammelindex Stoxx 600 Asia Pacific gab um 0,28 Prozent auf 181,24 Punkte nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,31 Prozent auf 19 961,55 Punkte zu. Die größten Gewinne verbuchten Aktien von Telekom-Unternehmen mit einem Plus von rund 1,5 Prozent.

In Tokio machten die Aktien von Toyota Verluste von bis zu 1,74 Prozent wett und schlossen 0,69 Prozent im Plus. Ein starker Yen, der Exporte verteuerte, hatte dem Autoriesen im abgelaufenen Geschäftsjahr den ersten Gewinnrückgang seit fünf Jahren eingebrockt. Die Anleger zeigten sich jedoch erleichtert, dass Toyota nun die Ausgaben kürzen will.

Der CSI-300-Index , der die 300 größten Werte an den Börsen in Shanghai und Shenzhen abbildet, schloss nach anfänglichen Verlusten 0,57 Prozent höher bei 3356,65 Punkten. Damit rückten die Sorgen über weitere staatliche Regulierungen des heimischen Finanzmarktes erst einmal in den Hintergrund.

In Hongkong legte der Hang-Seng-Index , der noch etwas länger gehandelt wird, zuletzt um 0,38 Prozent auf 25 110,82 Punkte zu. Mittlerweile steht das Börsenbarometer auf dem Niveau von April 2015.

Der Sensex-Index im indischen Mumbai, der ebenfalls länger gehandelt wird, stieg zuletzt um 0,23 Prozent 30 316,54 Punkte. Der australische ASX-200-Index in Sydney schloss mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 5878,34 Punkte kaum verändert./la/fbr

