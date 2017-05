BERLIN (dpa-AFX) - Kurzfristig wurde es noch mal spannend im Stadtderby zwischen Real und Atletico Madrid - und das trieb die Einschaltquote auch im deutschen Fernsehen nach oben. 6,24 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend ab 20.45 Uhr im ZDF das Halbfinalrückspiel, in dem Atletico zwar schnell mit 2:0 führte, aber nach dem 2:1 auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt wurde und ausschied. Der Marktanteil betrug 21,5 Prozent. In der Woche zuvor hatten gut fünf Millionen Zuschauer das Hinspiel gesehen, das Real Madrid mit 3:0 gewann. Für das "heute-journal" in der Halbzeitpause interessierten sich 6,15 Millionen Zuschauer (19,8 Prozent)/cr/DP/fbr

