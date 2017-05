Der Technologiekonzern Siemens plant im Zusammenhang mit einer Neuausrichtung einen weiteren Abbau von Arbeitsplätzen. "In Summe sollen über einen Zeitraum von mehreren Jahren knapp 1.700 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen", teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Ziel sei es, den Umbau sozialverträglich zu gestalten und möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen auszukommen. "Weitere rund 1.000 Arbeitsplätze sollen zu externen Dienstleistern in Deutschland übertragen oder innerhalb des Konzerns verlagert werden." Im gleichen Zeitraum sei geplant, "rund 9.000 Mitarbeiter alleine in Deutschland" neu einzustellen. Dabei werde angestrebt, "möglichst viele der betroffenen Mitarbeiter für offene Stellen zu requalifizieren".