FRANKFURT (Dow Jones)-Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US entwickelt sich für die Deutsche Telekom immer mehr zur Ertragsperle. Damit werden die Fragen nach der künftigen Strategie der Bonner für ihr Geschäft jenseits des Atlantiks immer lauter. Nach den glänzenden Zahlen zum ersten Quartal gibt sich Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges bei dieser Frage gelassen: Mögliche strategische Gespräche mit Partnern will er zwar nicht kommentieren, aber die Messlatte für Lösungen abseits der Selbstständigkeit liege mittlerweile sehr hoch.

Bei T-Mobile habe der Bonner Konzern mit den jetzt ersteigerten weiteren Mobilfunkfrequenzen die Möglichkeiten des Wachstums zusätzlich verbessert, so Höttges in einer Telefonkonferenz zu den am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen des Konzerns. "Das bedeutet gleichzeitig, dass die Messlatte für jede strategische Alternative abseits dieses eigenständigen Weges sehr hoch liegt", betonte Höttges.

Der Siegeszug von T-Mobile US - mittlerweile habe sich der Wert der Telekom-Tochter nach Angaben von Höttges auf Euro-Basis mehr als verfünffacht - ruft inzwischen die Konkurrenz mit auf den Plan. Immer wieder genannt wird in diesem Zusammenhang der japanische Telekomkonzern Softbank, der in den USA mit seiner Mobilfunktochter Sprint dem Markt hinterherhinkt.

Kommentieren wollte Höttges diese und andere Spekulationen am Donnerstag nicht. Es sei zwar sogar "wahrscheinlich, dass es zu Diskussionen verschiedenster möglicher strategischer Kombinationen der Unternehmen unserer Branche kommt", so Höttges. Diese Diskussionen schlössen T-Mobile US ausdrücklich mit ein. "Aufgrund der starken Position, die wir uns geschaffen haben, können wir zusammen mit unseren Kollegen in den USA in Ruhe alle Möglichkeiten bewerten", gibt sich Höttges gelassen.

Im ersten Quartal hatte die US-Tochter den bereinigten Betriebsgewinn um ein Viertel auf 2,39 Milliarden Euro gesteigert. Fast die Hälfte des operativen Gewinns der Telekom stammt damit vom hart umkämpften US-Markt.

Klar sei, dass eine Konsolidierung Vorteile für Synergien und Skalenvorteile böte, betonte Höttges. Allerdings müsse man auch regulatorische Aspekte und etwa die Verschuldungssituation berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wies Finanzvorstand Thomas Dannenfeldt in der Telefonkonferenz allerdings ausdrücklich darauf hin, dass sich die Verschuldungslage der Deutschen Telekom auch nach der US-Frequenzauktion innerhalb der von der Telekom angestrebten Relation von Schulden zu bereinigtem Betriebsgewinn bewege. "Die Ampeln stehen allesamt auf Grün", so Dannenfeldt.

Zuletzt hatte die Telekom in den USA Mobilfunkspektren für knapp 8 Milliarden US-Dollar erworben - und ihr von Höttges im März so genanntes "King Maker Asset" auf dem "besten Kommunikationsmarkt der Welt" weiter gestärkt. Für die Analysten der Deutschen Bank ist die Telekom damit laut einer jüngsten Studie auf dem US-Markt eher zum "Konsolidator" als zum "Konsolidationsobjekt" geworden.

