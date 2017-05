CANCOM legt Geschäftszahlen fürs erste Quartal 2017 vor

Konzernumsatz und Ergebnis gegenüber Q1/16 weiter gesteigert

München, 11. Mai 2017 - Der CANCOM Konzern legt überzeugende Finanzkennzahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Der Konzernumsatz wuchs gegenüber dem starken Vorjahresquartal um 9,6 Prozent auf 257,3 Mio. Euro (Q1/16: 234,7 Mio. Euro). Ebenfalls über dem Vorjahresquartal schloss das Konzern-EBITDA in Höhe von 16,8 Mio. Euro ab. Berücksichtigt man den positiven EBITDA-Beitrag in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus einem Sonderprojekt mit einem Kunden im ersten Quartal 2016, beträgt das Wachstum beim Konzern-EBITDA im Q1/2017 plus 14,3 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresniveau von 14,7 Mio. Euro (Q1/16 berichtet: 16,1 Mio. Euro). "Um unser zukünftiges Wachstum zu sichern, haben wir in den vergangenen Quartalen umfassende Investitionen vor allem in hochqualifizierte Mitarbeiter getätigt. Auch vor diesem Hintergrund sehen wir das erzielte Ergebnis als sehr gut an", kommentiert CANCOM Vorstand Klaus Weinmann.

Alle Geschäftsbereiche zeigten in Summe eine gute Entwicklung, was für eine anhaltende Nachfrage der Unternehmen nach innovativen und ganzheitlichen IT-Lösungskonzepten spricht. "Mit der Digitalisierung von Geschäftsmodellen nehmen die Bedeutung und die Anforderungen an die Unternehmens-IT zu, was Themen wie Cloud Computing, Big Data und Analytics, Mobility oder Security und damit die gesamte Breite unseres Portfolios abdeckt", so Klaus Weinmann.

Beim berichteten Vorsteuerergebnis (EBT) konnte der CANCOM Konzern einen Anstieg um 13,1 Prozent auf 11,2 Mio. Euro (Q1/16: 9,9 Mio. Euro) erzielen. Das Ergebnis pro Aktie betrug für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 0,46 Euro und konnte damit das Vorjahresergebnis von 0,43 Euro ebenfalls übertreffen.

