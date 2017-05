Wenn die Marktforscher von P&S Market Research aus New York recht behalten, dann wird der Weltmarkt für Wärmeübertrager bis 2020 von 14 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 auf 20,6 Mrd. USD wachsen. Und obwohl Plattenwärmeübertrager in den vergangenen Jahren rasant Marktanteile hinzugewonnen haben, bleibt der klassische Rohrbündelapparat, in absoluten Zahlen gemessen, der Platzhirsch im Segment der Wärmeübertrager. Hier erwarten die Marktforscher mit einem durchschnittlichen Plus ...

