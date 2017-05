Der weltweite Umsatz des Spezialchemie-Konzerns wuchs im Auftaktquartal 2017 um 25 % auf 2,4 Mrd. Euro nach 1,9 Mrd. Euro im Vorjahresquartal. Das Ebitda vor Sondereinflüssen verbesserte sich ebenfalls um 25 % auf 328 Mio. Euro nach 262 Mio. Euro im Vergleichsquartal. Treiber für diese sehr positive Entwicklung waren vor allem gesteigerte Absatzmengen in allen Segmenten. Die Ebitda-Marge vor Sondereinflüssen liegt bei 13,7 % und damit leicht über dem Vorjahreswert von 13,6 %. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 47 % auf 78 Mio. Euro nach 53 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

Gesamtjahr könnte Ergebnis von 2012 toppen

Für das Gesamtjahr 2017 erwartet der Konzern ein Ebitda vor Sondereinflüssen zwischen 1,225 und 1,3 Mrd. Euro - inklusive des Beitrags der erworbenen Chemtura-Geschäfte. Damit könnte 2017 das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Unternehmensgründung werden. Das bislang höchste operative Ergebnis erreichte Lanxess im Jahr 2012 mit rund 1,2 Mrd. Euro.

"Lanxess ist tark in das neue Geschäftsjahr gestartet. Wir konnten in jedem unserer Geschäftssegmente einen Nachfrageanstieg verzeichnen und in allen Marktregionen weltweit höhere ...

