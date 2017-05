Siemens will in den nächsten Jahren durch Digitalisierung und weitere Effizienzmaßnahmen knapp 1700 Stellen in Deutschland abbauen. Bei dem Umbau wolle man möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen, teilte der Münchener Konzern am Donnerstag mit. Dazu sollten bald Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufgenommen werden.

