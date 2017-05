Nachdem sich tags zuvor bereits die Börsen in Japan und Hongkong freundlich präsentiert hatten, ging es nun auch an den festlandchinesischen Handelsplätzen in der Summe nach oben. In der Region stach diesmal die neuseeländische Börse in der Hauptstadt Wellington mit einem Plus von knapp 1 Prozent besonders positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...