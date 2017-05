Frankfurt - Die Präsidentschaftswahl in Frankreich ist überstanden, aber nach Frankreich ist vor Italien, berichten die Analysten der Helaba.Dies treffe zum einen am Primärmarkt zu, denn das italienische Tesoro stehe mit vier Aufstockungen in den Startlöchern. Zum anderen richten Marktteilnehmer aber auch aus politischen Gründen ihren Fokus auf den Peripheriestaat, nachdem in Frankreich die Risiken mit der Wahl des Zentristen Macron gebannt scheinen, so die Analysten der Helaba. Spätestens im Mai kommenden Jahres stünden die italienischen Parlamentswahlen an und mit der Fünf-Sterne-Bewegung um Parteichef Grillo erhielte Umfragen zufolge aktuell eine eher euro-skeptische Partei die Mehrheit. Auch die noch immer schwelende Bankenkrise bereite Investoren Sorgen.

