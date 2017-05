Frankfurt - An den Kreditmärkten sind die gesunkenen Risiken von extremen politischen Szenarien mit Erleichterung aufgenommen worden, so die Analysten der DekaBank.Unternehmensanleihen hätten sich zwar kaum von der zuvor gestiegenen Risikoscheu anstecken lassen und seit Jahresbeginn bei den Risikoaufschlägen einen Seitwärtstrend ausgewiesen. Doch nach dem beruhigenden Wahlergebnis aus Frankreich und dem Erkenntnisgewinn, dass viele der protektionistischen Drohungen von Trump wirkungslos verpuffen würden, hätten die Spreads nachgegeben. Auch die Anleihekäufe der EZB, wenngleich zuletzt in etwas geringerem Ausmaß, würden den Markt weiterhin massiv unterstützen. Die konjunkturelle Entwicklung sei ebenfalls sehr hilfreich. Sowohl die sehr gute Stimmungslage im Allgemeinen als auch die meisten Geschäftsberichte im Speziellen würden zu dem freundlichen Umfeld beitragen. (Ausgabe Mai/Juni 2017) (11.05.2017/alc/a/a)

