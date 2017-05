Bonn - Präsident Draghi hat in seiner gestrigen Ansprache vor dem niederländischen Parlament die Geldpolitik der EZB verteidigt, so die Analysten von Postbank Research.Seiner Ansicht nach seien die Maßnahmen der Notenbank sehr erfolgreich gewesen. Die Wirtschaft befinde sich mittlerweile auf einem klaren Besserungskurs und zudem hätten sich die Inflationserwartungen stabilisiert. Allerdings sei es noch zu früh, den endgültigen Erfolg für die Wirtschaft auszurufen. Zudem hätte die Lohnentwicklung bislang noch nicht auf die wirtschaftliche Erholung reagiert. In der Summe halte es die EZB deshalb auch für verfrüht, die geldpolitischen Stimuli zu reduzieren.

