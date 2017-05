Der Fahrdienstleister Uber ist nun auch in Myanmar vertreten und bietet sein Angebot in Rangun an. Das Unternehmen will sich gegen diverse Konkurrenten durchsetzen und kooperiert dafür mit der Regierung des Landes.

Der Fahrdienstvermittler Uber versucht, auch in Myanmar Fuß zu fassen. Am Donnerstag startete das Unternehmen sein Angebot für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...