In der Nähe von Aachen ist am Mittwochabend ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zuvor hatte der vor dem Motorrad fahrende Transporter zum Wenden angesetzt, wobei es zu dem Zusammenstoß kam. Der 31-Jährige erlag noch an der Unfallstelle trotz Reanimationsmaßnahmen durch eine alarmierte Notärztin seinen schweren Verletzungen. An der Unfallstelle gibt es eine durchgezogene Linie; die Geschwindigkeit ist auf 70 Kilometer pro Stunde beschränkt, so die Beamten weiter. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens, unter anderem zur Feststellung der gefahrenen Geschwindigkeiten, wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Laut Polizei gab der 53-jährige Fahrer des Kleintransporters als Grund für das Wendemanöver an, dass er zurück zu einem Radarwagen fahren wollte, der ihn zuvor wegen zu schnellen Fahrens fotografiert hatte. Den Unfallzeugen wurde sowohl psychologische als auch seelsorgerische Betreuung angeboten.