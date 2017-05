Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Reduce" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Umsatz sei in Ordnung, unter dem Strich aber sei das erste Quartal für den 3D-Drucker-Hersteller schwach verlaufen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Donnerstag. Er schätzt, dass das Geschäft in diesem Jahr einmal mehr erst im späteren Jahresverlauf anziehen wird. Die Aktie bleibe hoch bewertet./tih/zb

