INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der Streit mit chinesischen Händlern lastet weiter auf der Verkaufsbilanz der VW-Tochter Audi. Im April gingen die Auslieferungen weltweit um 5 Prozent auf 156 150 Automobile zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Ingolstadt mitteilte. In China, dem mit Abstand größten Einzelmarkt, verkaufte Audi 6,9 Prozent weniger Autos. In dem Land will Audi eine weitere Vertriebsschiene aufmachen, die bisherigen Händler sind daher verärgert und halten sich schon seit Monaten mit Bestellungen zurück. Vertriebsschef Dietmar Voggenreiter sprach von einer "anspruchsvollen Phase" für Audi. Aber auch in Europa sorgte ein Minus von 3,2 Prozent für Gegenwind, in Deutschland und Großbritannien wurden die Ingolstädter weniger Fahrzeuge los. Im bisherigen Jahresverlauf steht insgesamt ein Minus von 6,7 Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahr./men/fbr

ISIN DE0006757008 DE0007664039

AXC0181 2017-05-11/11:05