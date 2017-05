Baierbrunn (ots) - Private Versicherungen zur finanziellen Absicherung bei gesundheitlichen Rückschlägen sind zwar wichtig. "Aber es müssen die richtigen sein", betont die Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW, Elke Weidenbach, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Sie rät, sich frühzeitig Gedanken zu machen, welche Risiken man abdecken möchte. Meistens hängt die Prämie laut Weidenbach vom Eintrittsalter und von den Vorerkrankungen ab.""Jüngere Menschen erhalten daher oft deutlich günstigere Konditionen als ältere." Für unabdingbar hält sie die Berufsunfähigkeitsversicherung. Vor allem Gutverdiener sollten zudem über eine Krankentagegeldversicherung nachdenken - damit ist die Differenz zwischen den üblichen Bezügen und dem reduzierten Krankengeld versichert, das bei langer Krankheit nach sechs Wochen die Kasse zahlt. Eine private Pflegezusatzversicherung zielt auf Kunden ab, die vermeiden möchten, dass ihre Kinder für eventuelle Pflegekosten aufkommen müssen. Kritisch sieht die Expertin weitere Zusatzversicherungen: "Wer den Betrag, den er für eine Zahnersatzversicherung zahlen müsste, zweckgebunden beiseitegelegt hat, kann genauso gut das Ersparte für einen Zahnersatz verwenden." Ähnlich rechnet sie, wenn es um ambulante (Behandlung wie Privatpatient) oder stationäre Zusatzversicherungen (Einzelzimmer/Chefarztbehandlung) geht.



