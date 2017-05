Hamburg (ots) - Zwei Millionen pflegebedürftige Menschen mit einem staatlich anerkannten Pflegegrad gibt es aktuell in Deutschland. Eine repräsentative YouGov-Studie belegt, dass sich 64 Prozent aller Deutschen vorstellen können, eine ihnen nahestehende Person zu Hause zu pflegen und diese im Pflegefall zu unterstützen. Im Falle einer eigenen Pflegebedürftigkeit haben die Befragten klare Präferenzen, welche Form der Pflege sie bevorzugen: So sagen 45 Prozent, dass sie durch eine ihnen nahestehende Person gepflegt werden wollen.



In die Pflegeunterstützung steigt nun die Bauer Media Group ein. Ab sofort geht ihr neu gegründetes Tochterunternehmen curablu als Lieferant für monatliche Pflegehilfsmittelboxen an den Start. Zu der Pflegehilfsmittelbox von curablu gehören Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhe, Mundschutz, Schutzschürzen, Händedesinfektionsmittel und Flächendesinfektionsmittel. Besonderer Clou: Bis zu einem Verkaufspreis von 40 Euro monatlich übernehmen die Pflegekassen die Kosten für die Pflegehilfsmittel. Einzige Voraussetzung: Der Pflegebedürftige hat einen offiziellen Pflegegrad.



Das curablu-Prinzip läuft ganz einfach: Der Pflegebedürftige oder dessen Angehörige bestellen die curablu-Box. Anschließend klärt curablu alle Formalitäten für den Kunden und kümmert sich um den Versand. Der Kunde zahlt kein Geld und hat kaum bürokratischen Aufwand.



Hierzu Heribert Bertram, Geschäftsleiter des Vertriebs der Bauer Media Group: "curablu stellt einen echten Mehrwert für Pflegebedürftige oder deren Angehörige dar - und zwar vollkommen kostenlos."



Hinweis zur Umfrage: Repräsentative YouGov-Studie im Auftrag der curablu KG



Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland GmbH bereitgestellt. An der Befragung zwischen dem 28.04. und dem 02.05.2017 nahmen 2050 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+).



