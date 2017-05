Paris - Inmitten der laufenden Berichtssaison zum ersten Quartal haben die Börsen Europas keinen klaren Trend gefunden. Dabei drückten am Donnerstag moderate Kursgewinne beim Euro nur ein wenig auf die Stimmung. Eine starke Gemeinschaftswährung kann die Exportaussichten der Unternehmen etwas eintrüben. Gewinne gab es derweil vor allem bei Minenwerten.

Der EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 0,10 Prozent auf 3642,20 Punkte. In Paris stand der CAC-40-Index zuletzt 0,03 Prozent im Plus bei 5401,98 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete in London ein Minus von 0,04 Prozent auf 7382,45 Punkte.

Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Unicredit mit einem Plus von gut 4 Prozent auf 16,77 Euro positiv hervor. Zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...