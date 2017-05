Wien - Der Primärmarkt knüpfte gestern erneut an die hohe Aktivität des Vortages an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Orderbuch des von der Hypo Vorarlberg bei MS+2 BP emittierten Hypotheken-Covered Bonds (CB) (EUR 500 Mio., 7J) habe bei mehr als EUR 1 Mrd. gelegen. Der 10-jährige CB der niederländischen De Volksbank sei bei MS+3 BP (EUR 500 Mio.) gepreist worden. Die deutsche Rentenbank kündige eine 10-jährige Fixkupon-Emission im Benchmarkformat an.

