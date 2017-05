Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Siemens-Konzern verkleinert seine Unternehmens-IT, zentralisiert vier Läger im Großraum Nürnberg am Standort Amberg und verkleinert seine Kapazitäten an zwei Standorten. Dabei sollen nach Konzernangaben knapp 1.700 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen und weitere 1.000 Jobs an externe Dienstleister übertragen oder im Konzern verlagert werden. Siemens plant den Abbau sozialverträglich und über mehrere Jahre. Von den im gleichen Zeitraum zu erwartenden rund 9.000 Neueinstellungen sollen möglichst viele durch betroffene Mitarbeiter besetzt werden.

Siemens erklärte, die Überprüfung der geographischen Aufstellung der IT diene auch dem Ziel, zusätzliche Kapazitäten für Cybersicherheit und den Aufbau von Plattformen zu Datenanalyse zu schaffen. In der Sparte Digital Factory will Siemens vier bisherige Läger durch ein neues Logistikzentrum ersetzen, am Standort Fürth soll es Kapazitätsanpassungen geben. Im Bereich der Eisenbahnsparte Mobility wird es am Standort Krefeld Entlassungen geben.

